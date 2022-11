HQ

2019 erscheint der unbeschwerte und zugleich unterhaltsame Film Shazam! wurde uraufgeführt. Im Jahr 2023 wird die Fortsetzung Shazam! Fury of the Gods, kommt in die Kinos, und es wird interessant sein zu sehen, ob Black Adam auftaucht (der schließlich Shazams Erzfeind ist).

Wie auch immer, David F. Sandberg lässt wissen, dass der Film nun mit einem neuen Bild aus dem Film fertig ist. Der Film kommt am 17. März in die Kinos.