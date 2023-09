Shawn Levy wird in seinem kommenden Star Wars-Film "alles geben"

HQ

Shawn Levy ist derzeit in Hollywood äußerst beliebt, wie Stranger Things, Free Guy und Deadpool 3 beweisen. Lucasfilm zieht auch für ihn, und es ist fast ein Jahr her, dass wir erfahren haben, dass er an einem Star Wars-Film arbeitet (über den wir immer noch nicht viel wissen).

In einem Interview mit GamesRadar versicherte er uns jedoch, dass es sich lohnen wird, darauf zu warten, und dass er "alles geben wird". Bis wir das Endergebnis sehen, können wir nur hoffen, dass sein Enthusiasmus gerechtfertigt ist und zu etwas wirklich Gutem führt.

"Diesen Anruf zu bekommen, war ein großartiger Tag. Ich war im Schneideraum von All the Light We Cannot See und schaue auf mein Handy, und es ist [Lucasfilm-Präsidentin] Kathy Kennedy. So begann ein Gespräch, das dazu führte, dass sie mich einlud, meinen Star Wars-Film zu entwickeln und zu drehen. Ich stecke alles, was ich habe, in sie, weil ich diese Welt liebe und es ein Privileg ist, dieser Galaxie beitreten zu dürfen."