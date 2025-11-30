Shawn Levy über eine Free Guy Fortsetzung: "Ich weiß nicht, ob wir jemals eine sehen werden"

Nach dem Erscheinen von Free Guy im Jahr 2021 gab es Gespräche und Ideen, um eine eigene Fortsetzung dieses Films zu machen – eine Fortsetzung, die weiterhin mit dem Konzept spielt, das der von Shawn Levy erschaffene, von Ryan Reynolds geführte Film dargelegt hat. Diese Gespräche sind jedoch in Vergessenheit geraten, und heute ist unklar, ob Free Guy eine Fortsetzung irgendeiner Art und Form erhalten wird.

Dies ist etwas, das Levy nun in einem Interview im The Business Podcast mit Kim Masters besprochen hat, in dem er offenbarte, dass er nicht glaubt, dass wir jemals eine Fortsetzung zu Free Guy sehen werden.

"Ich weiß nicht, ob wir jemals eine Fortsetzung zu Free Guy sehen werden, und weißt du was, immer mehr ist das für mich in Ordnung, weil es sehr befriedigend ist, einen Film so zu machen, wie man es sich vorgestellt hat, und ihn geliebt zu haben. Es ist mir auf Free Guy passiert, es ist mir bei Real Steal passiert, einem weiteren Film, zu dem ich ständig nach einer Fortsetzung gefragt werde. Es ist okay, nur einen Film gut zu machen und nicht mehr als diesen einen Film zu starten."

Levy bemerkte auch, dass es Ideen für eine Fortsetzung gab, aber dass Barbie diese Pläne irgendwie zunichtegemacht haben, weil Greta Gerwigs Film einen sehr ähnlichen Weg eingeschlagen hat. Apropos Barbie: Der enorme Erfolg dieses Films, sowohl kommerziell als auch kritisch, hat einer Free Guy Fortsetzung auch keinen Gefallen getan, da Levys Film in beiden Bereichen bei weitem nicht an den Erfolg von Barbie heranreichte.

Möchten Sie eine Free Guy Fortsetzung sehen?