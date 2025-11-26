Shawn Levy erhielt von Kathleen Kennedy freie Hand, um Star Wars: Starfighter

HQ

Eine der galaktischen Sagas nach dem Weggang ihres Schöpfers am Leben zu erhalten, war für Disney keine leichte Aufgabe, und es wird oft kritisiert, dass die weit, weit entfernte Galaxie längst verschwunden ist (zumindest in ihrer Hauptkinolaufzeit) und es nicht geschafft hat, neue Zuschauer anzuziehen. Das ist objektiv zumindest teilweise wahr, aber es wurde auch gezeigt, dass mehr "Auteur"-Projekte, die weniger von entfremdeten Führungskräften oder Drehbuchautoren eingeschränkt sind, überraschende Ergebnisse erzielen können, wie es die ersten Staffeln von The Mandalorian, Rogue One oder die neuere Andor taten. Vielleicht ist es der Grund, warum Lucasfilm-Präsidentin Kathleen Kennedy den Regisseur Shawn Levy zu Star Wars holte, weil die Galaxis neue Wege finden muss.

Levy dreht derzeit den nächsten Film der Reihe, Star Wars: Starfighter, ein Projekt, das streng geheim gehalten wird und für das nur ein Teil der Besetzung bekannt gegeben wurde, geleitet von Ryan Gosling. Er wird von Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre und Amy Adams begleitet. Levy ist ein bekanntes Gesicht im aktuellen Film und Fernsehen, spezialisiert auf Science-Fiction, hat als Produzent an Stranger Things und Arrival gearbeitet und erkennt nun, dass er, als er den Anruf von Kennedy erhielt, an der Saga zu arbeiten, dies mit "carte blanche" tat, wie er in einem Interview mit Vanity Fair bestätigt.

"Als ich im August 2022 diesen Anruf von Kathleen Kennedy bekam, erinnere ich mich buchstäblich daran, wo ich war. Sie sagte: 'Ich möchte, dass du einen Star Wars-Film machst.' Ich stellte die offensichtliche Frage: 'Welche? Was ist ein Prequel? Was ist eine Fortsetzung?' Und die unmittelbare Reaktion war: 'Was immer du willst. Lass es sich so anfühlen, wie deine Filme fühlen." Es war eine unglaublich kraftvolle Gelegenheit."

Während Kennedy sich in der Vergangenheit den Ruf als schwierige Zusammenarbeit erarbeitet hat (er hat mehrere Regisseure wegen "kreativer Differenzen" entlassen und mehrere Projekte abgesagt, wie Rian Johnsons Trilogie oder Taika Waititis Film), scheint er nun eher bereit zu sein, sich auf andere, weniger "traditionelle" Blockbuster-Talente zu verlassen, um die Zukunft von Star Wars aufzufrischen. Und Shawn Levy ist zugegebenermaßen begeistert von dem Job.

"Regie führen und Produktion von Star Wars erfordert eine einzigartige Konzentration, wie ich sie noch nie zuvor gemacht habe", sagt er. "Ich bin die ganze Zeit in dieser Galaxie, die ganze Zeit – wenn ich wach bin, wenn ich schlafe – und ich bin ziemlich glücklich damit, dort zu leben."

Glauben Sie, dass Levy es schaffen wird, die Begeisterung der Öffentlichkeit für Star-Wars-Filme mit 'Starfighter' wiederherzustellen?