Shawn Levy: "Deadpool & Wolverine ist nicht Deadpool 3"

Diejenigen, die das Glück hatten, die CinemaCon in Las Vegas (vom 8. bis 11. April) zu besuchen, hatten die Gelegenheit, einen exklusiven neunminütigen Clip von Deadpool & Wolverine zu sehen. Es bot wahrscheinlich ein wenig mehr Wolverine, als der Rest von uns Sterblichen bisher gesehen hat, aber wenn Sie auf etwas Gutes warten...

Deadpool & Wolverine kommt am 26. Juli dieses Jahres in die Kinos und ist vielleicht das Heißeste, was Marvel für sein Kinouniversum auf Lager hat. Deadpool wurde nach seinen eigenständigen Filmen schnell von einer ganzen Welt geliebt und wird wahrscheinlich viele Zuschauer für ein drittes Abenteuer zurückbringen. Der Regisseur des Films, Shawn Levy, möchte jedoch klarstellen, dass es sich zwar um einen Deadpool-Film handelt, aber nicht um Deadpool 3.

"Nun, die Wahrheit ist, ich denke, Ihre Antwort liegt in der Frage, nämlich, wenn Sie die Art von Filmen machen, die ich mache, hören Sie dem Publikum zu. Ich mache kleine Filme nicht zu meiner eigenen Befriedigung allein in einem Raum, ich mache sie, um ein möglichst großes Publikum anzusprechen. Wir hatten einige frühe Screenings, die sehr, sehr vielversprechend waren. Ich würde nicht sagen, dass es große Überraschungen gab, aber man spürt, wo sich das Tempo verschärfen will, man spürt, wo man es sich leisten kann, langsamer zu werden und einen tieferen, dauerhafteren Charaktermoment zu haben. Und am Ende des Tages, wie ich glaube, wir haben gesagt, ist es ein Deadpool-Film, aber das ist nicht Deadpool 3. Das ist Deadpool & Wolverine, und deshalb ist es einzigartig."