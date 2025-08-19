Shawn Layden sagt einmal mehr, dass "Spiele zu billig sind"

HQ

In einigen Fällen entweder 69,99 US-Dollar oder sogar 79,99 US-Dollar zu zahlen, ist zum Standard geworden - aber während viele Verbraucher dies für unerschwinglich teuer halten, sagen einige Galionsfiguren in der Branche, dass es immer noch viel zu wenig ist, wie Ex-PlayStation-Chef Shawn Layden. Und die Preisgestaltung ist in der Tat ein sehr heißes Thema, seit Nintendo in Verbindung mit der Switch 2 die Dinge auf ein neues Niveau gehoben hat - und der Rest der Branche scheint direkt dahinter zu folgen.

Trotz des Sturms der Unzufriedenheit unter den Spielern sagt Layden in einem Interview mit Gamesindustry, dass die Preise weiter angehoben werden sollten – und zwar mit jeder neuen Konsolengeneration. Aber er argumentiert, dass sich niemand traut, es zu tun.

"Spiele sollten mit jeder neuen Generation im Preis gestiegen sein. Ich glaube, es liegt daran, dass jeder Angst hat. Niemand möchte der Erste sein, der den Preis erhöht, weil Sie Angst haben, Traffic zu verlieren. Was Sie also tun, ist, dass Sie am Ende nur Ihr Betriebseinkommen, Ihre Gewinnspanne, auffressen."

Layden weist darauf hin, dass AAA-Spiele seit zwei Jahrzehnten den gleichen Preis haben, während sowohl die Entwicklungszeit als auch die Kosten in die Höhe geschossen sind. Er nennt die Inflation als Beispiel und vergleicht die erste PlayStation-Ära - als die Entwicklung eines 60-Dollar-Spiels oft um die 10 Millionen Dollar kostete - mit der Tatsache, dass ein PlayStation 4-Spiel bis zu 160 Millionen Dollar kosten konnte. Und das, so behauptet er, sei eine Bedrohung für die Nachhaltigkeit der gesamten Branche.

Findest du auch, sind Spiele viel zu billig?