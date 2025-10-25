Shawn Layden kritisiert Live-Service-Spiele

HQ

Der ehemalige Playstation-Chef Shawn Layden ist kein Fan von Live-Service. Dies machte er in einem Interview mit The Ringer deutlich, in dem er ausführlich darüber sprach, dass dies "nicht einmal echte Spiele sind". Layden stellte klar und sagte dem Interviewer, dass er fest davon überzeugt ist, dass Spiele ein solides Rückgrat brauchen, das sowohl aus der Story, den Charakteren als auch aus dem Aufbau der Welt besteht. Etwas, das seiner Meinung nach dem Live-Service völlig fehlt.

"Für mich bedeutet ein Spiel, dass ich drei Dinge brauche. Ich brauche eine Geschichte, ich brauche einen Charakter und ich brauche eine Welt", erklärte er. "Wenn man ein Live-Service-Spiel macht, braucht man nur eine sich wiederholende Aktion, mit der sich die meisten Leute auseinandersetzen können."

Layden erklärte weiter, dass Spiele des Genres die Spieler mit ständigen Updates, Mikrotransaktionen und einem endlosen Grind locken - was alles völlig sinnlos ist. Es ist immer wieder dasselbe, ruft er aus - keine Geschichte, keine Emotionen. Nur ein endloser Kreislauf der "Gleichheit", der die Spieler so lange wie möglich bei der Stange hält.

Es ist jedoch ziemlich schwer zu ignorieren, wie dominant Live-Service-Spiele geworden sind, da über 70 % der amerikanischen Spieler angeben, mindestens eines der zehn beliebtesten Live-Service-Spiele zu besitzen oder gespielt zu haben, die derzeit verfügbar sind.

Stimmen Sie Laydens Aussage zu?