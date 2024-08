Shaun of the Dead steigt wieder auf und kommt in die Kinos

Der Kultklassiker Shaun of the Dead kann so nicht bleiben, und der kultige britische Zombiefilm von Edgar Wright kehrt zu seinem 20. Geburtstag in die Kinos in Großbritannien und Irland zurück.

Eine remasterte Version des Films, die über das X-Profil des Regisseurs (ehemals Twitter) angekündigt wurde, wird ab dem 27. September in Dolby Vision und Atmos zu sehen sein.

Tickets für die Vorführungen sind ab sofort im Verkauf, wenn Sie also ein eingefleischter Cornetto-Fan sind, sollten Sie sich beeilen.