Shattered: Tale of the Forgotten King erscheint in einem Monat auf Konsolen

Diese Woche hat das französische Indie-Team Redlock Studio einen Starttermin für die kommenden Konsolenversionen ihres dunklen Action-Rollenspiels Shattered: Tale of the Forgotten King bestätigt. Der Titel soll im ersten Quartal 2022 auf Nintendo Switch, Playstation 4/5 und Xbox One/Series erscheinen, nachdem es am 17. Februar 2021 erstmals auf Steam veröffentlicht wurde. Eine Veröffentlichung im Epic Games Store ist ebenfalls geplant, aber die genauen Termine kennen wir noch nicht. Die Spieler von Shattered werden einen zerstörten Kontinent durchstreifen, mit Nahkampfwaffen und magischen Fähigkeiten kämpfen und Geheimnisse in 2,5D-Plattforming-Abschnitten aufdecken.

Quelle: Pressemitteilung.