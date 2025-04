Sharp GR8465E

Es ist sicherlich nicht einfach, in bereits gesättigte Märkte zu gelangen und ein wettbewerbsfähiges Produkt zu einem ungefähr gleichen Preis wie etablierte Giganten anzubieten. Nehmen wir zum Beispiel Fernseher; Es gibt im Großen und Ganzen Platz für LG und Samsung, und unter Gaming- und Medienenthusiasten ist es ziemlich gleichmäßig zwischen den beiden aufgeteilt, mit ein paar Ausreißern, die in einen Sony Bravia oder vielleicht einen Hisense UX investieren.

TCL hat unter anderem auf den erschwinglicheren Stufen der Leiter Anklang gefunden, und Sharp versucht nun, das Gleiche zu tun. Natürlich bieten sie teurere Modelle an, aber hier präsentieren sie auch einen sogenannten "Gaming TV" namens GR8465E, der zum Zeitpunkt des Schreibens für rund 600 Pfund angeboten wird, aber normalerweise bis zu 1.000 Pfund kostet. Im Vergleich dazu bekommt man für dieses Geld ein Samsung S90D im Angebot, oder sogar ein LG B4. Nicht zuletzt ist es mit ein wenig Suche ziemlich klar, dass es möglich ist, ein anständiges OLED-Panel für das gleiche Geld zu bekommen, aber nicht zu dem aggressiv günstigeren Angebot, das wir gerade sehen.

Was bekommen Sie also für Ihr Geld, egal was Sie am Ende bezahlen? Hierbei handelt es sich um einen 4K QLED Fernseher mit 144 Hz, der AMD FreeSync, Dolby Vision IQ, eARC-Unterstützung und von Harman Kardon optimierte eingebaute Lautsprecher bietet. Abgesehen davon, dass es sich weder um eine QD-OLED noch nur um eine OLED handelt, handelt es sich um Premium-Spezifikationen. Es kann 450-500 NITS erreichen (unsere eigenen Tests zeigen tatsächlich eine etwas höhere, allgemein gemessene Helligkeit von 519 NITS), was ehrenwert ist, aber selbst OLED-Panels, die traditionell dafür bekannt sind, dunkler zu sein, wie das LG B4, können zwischen 550 und 590 NITS erreichen, und Samsungs QLEDs können sowohl Spitzenwerte erreichen als auch viel höher halten. Es ist nicht so, dass es dem Bild an Tiefe mangelt, schließlich ist es 12-Bit über das bereits erwähnte Vision IQ, und sowohl die HDR-Leistung als auch die Bewegung sind vollkommen akzeptabel. Das Problem ist, dass in Spielen, 4K-Inhalten oder hochskalierten 1080p-Inhalten Sharp nicht beeindruckt, und wenn Sie für 1.000 GBP darüber stolpern, können Sie entweder in schärferen Samsung-Modellen oder LG OLED-Panels eine unendlich bessere Bildqualität finden, das ist nur die unbestreitbare Wahrheit.

Sharp verwendet die neueste Version von Google TV und funktioniert einwandfrei. Die Suite spiegelt den neuesten Google TV wider und bietet natürlich eine geräumige Übersicht, eine hervorragende Benutzeroberfläche und eine reaktionsschnelle Steuerung, obwohl unserer Erfahrung nach das Betriebssystem von Google so schwer ist, dass Fernseher mit der Zeit immer langsamer werden, aber das können wir hier nicht definitiv sagen. Die Fernbedienung ist ebenfalls minimalistisch und gut funktionierend, und das eingebaute Solarpanel ist eigentlich eine gute Idee, um sicherzustellen, dass Sie es nicht aufladen oder Batterien wechseln müssen.

Werbung:

Die eingebauten Lautsprecher wurden von Harman Kardon gebaut und abgestimmt und sind kompatibel mit AQUOS Wireless Surround, die Sie erwerben können, ohne eine Soundbar als Center verwenden zu müssen, und unterstützen sowohl Dolby Atmos als auch DTS:X. Das Ergebnis ist jedoch dasselbe; Sie sind in Ordnung, aber selbst von der billigsten Soundbar leicht zu schlagen. Es gibt einfach keinen Platz für Lautsprecher von beliebigem Wert, wenn so wenig Platz in der Dicke ist, und die Partnerschaft mit Harman Kardon tut nicht viel für das Erlebnis.

Bei 600 £ ist der Sharp GR8465E überhaupt kein schlechtes Geschäft, nicht einmal annähernd. Kein Flaggschiff von Samsung oder LG schleicht sich so weit ein, und wenn man die spielspezifischen Funktionen, die leichte Google-Software und die Schärfe und Helligkeit des Panels bedenkt, ist es ein angemessener Preis. Aber zum vollen Preis? Nein, es ist unendlich schwer zu empfehlen, da es ziemlich direkt mit weitaus besseren Optionen konkurriert.