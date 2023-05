Sharp bestätigte, LCD-Displays für "neue Spielekonsole" herzustellen

HQ

In letzter Zeit gab es eine Fülle von Spekulationen und Gerüchten, die auf eine Veröffentlichung des Nachfolgers des Switch im Jahr 2024 hindeuten. Heute haben wir wahrscheinlich den bisher besten Hinweis darauf gesehen, dass etwas passiert, da der Elektronikhersteller Sharp heute in seiner Telefonkonferenz sagte, dass er LCD-Displays für "neue Spielekonsolen" herstellt.

Via Bloomberg sagt auch der Sharp-CEO Robert Wu:

"Ich kann keine Details zu bestimmten Kunden kommentieren. Aber was eine neue Spielekonsole betrifft, so waren wir an der Forschungs- und Entwicklungsphase beteiligt."

Obwohl es sicherlich ein anderes Unternehmen als Nintendo sein könnte, stellen wir uns vor, dass ihre nächste Konsole tatsächlich einen LCD-Bildschirm enthalten wird, und es hört sich so an, als wäre es ein groß angelegtes Projekt. Nintendo selbst hat angekündigt, dass in diesem Geschäftsjahr (das am 31. März 2024 endet) keine neue Hardware erscheinen wird, was bedeutet, dass die nächste Konsole von April bis Dezember nächsten Jahres erscheinen könnte.

Danke, VGC.