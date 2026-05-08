Sharp 50GR8465E

Es ist natürlich reizvoll, die größten und überzeugendsten Flaggschiffmodelle eines Marktes zu erkunden, um ein Gefühl für aktuelle Trends und die Entwicklung zu bekommen. LGs brandneue OLED-Panels, Samsungs auffällige MicroLEDs – das ist alles schön und gut, aber ab und zu gibt es durchaus gute Gründe, das diametral gegenüberliegende Ende des Spektrums zu betrachten und sich die Fernseher genauer anzusehen, die die Leute tatsächlich kaufen.

Genau das machen wir heute, denn wenn Sie denken, eine hohe Bildwiederholrate sei für Sie unerlässlich, aber nicht begeistert von der ganzen Idee, mindestens 1.000 Pfund oder sogar viel mehr für einen neuen Fernseher zu zahlen, dann gehört Sharp zu den spannenderen Herstellern auf dem Markt.

Ihr 50GR8465E ist ein 50-Zoll-4K-QLED-Panel mit einer Bildwiederholrate von 144 Hz, VRR-Unterstützung, Dolby Vision, HDR10 und HLG, das zum Zeitpunkt des Schreibens für etwa 350 £ erhältlich ist. Unabhängig von guten Angeboten für andere, bessere Fernseher gehört dies definitiv zu den wettbewerbsfähigsten empfohlenen Preisen für einen Fernseher dieses Niveaus. Die Frage ist einfach, ob es sich selbst diesen relativ niedrigen Preis lohnt.

Zuallererst hat Sharp bei der Verarbeitungsqualität Abstriche gemacht. Das ist an sich kein wirkliches Problem; Eine Tiefe von etwas mehr als 7,5 Zentimetern und das typische halb-matte schwarze Finish sind nichts Neues, noch sind sie störend, aber hier wurde weder vorne, hinten noch an der Fernbedienung auf Details geachtet. Auf der Rückseite gibt es vier HDMI-2.1-Anschlüsse, was auf jeden Fall reichlich ist, und es gibt sowohl Wi-Fi 6 als auch Bluetooth. Die Plattform selbst ist Google TV, das mehr oder weniger auf dem unbekannten MediaTek-Chip läuft, den Sharp hier verwendet. Sie nennen ihn den "AQUOS AI Ultra Clear Video Processor", aber es scheint eine Kombination aus einem Quad-Core-ARM-Chip, einer Mali-GPU und 2 GB RAM zu sein. Es ist nicht so wichtig, und ich würde empfehlen, entweder die Chromecast-Funktionalität zu nutzen oder Google TV als separate Set-Top-Box zu kaufen, oder sogar ein Apple TV. Ich hatte keine Probleme mit der Reaktionsgeschwindigkeit, aber es fühlt sich nicht so an, als würde alles einfach dahingleiten, wenn man sich schnell durch die Benutzeroberfläche bewegt.

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Vielleicht ist dies auch ein guter Zeitpunkt, Sie daran zu erinnern, dass wir bereits die 65"-Version dieses Fernsehers getestet haben, die damals zu einem viel, viel höheren Preis lag. Es scheint jedoch, dass Sharp die Positionierung dieser Modelle auf dem Markt neu bewertet hat, und für etwa 350 Pfund werden die offensichtlichen Kompromisse deutlich akzeptabler.

Das Witzige ist jedoch, dass wir jetzt, wo der Hauptunterschied die Bildschirmgröße (und der Preis) zu sein scheint, gleich direkt aus unserer vorherigen Rezension zitieren können, da sie immer noch relativ relevant erscheint:

"Es kann 450–500 NITS erreichen (unsere eigenen Tests zeigen tatsächlich eine etwas höhere breit gemessene Helligkeit von 519 NITS), was ehrenhaft ist, aber selbst OLED-Panels, die traditionell für ihre Schwächerität wie LGs B4 bekannt sind, können zwischen 550 und 590 NITs erreichen, und Samsungs QLEDs können sowohl Peaks als auch viel höher halten. Es ist nicht so, dass das Bild an Tiefe mangelt, schließlich ist es 12-Bit über das bereits erwähnte Vision IQ, und sowohl HDR-Leistung als auch Bewegung sind durchaus akzeptabel. Das Problem ist, dass Sharp bei Spielen, 4K-Inhalten oder hochskalierten 1080p-Inhalten nicht überzeugt, und wenn man es für 1.000 Pfund findet, findet man unendlich bessere Bildqualität entweder in schärferen Samsung-Modellen oder LG-OLED-Panels – das ist einfach die unbestreitbare Wahrheit."

Ja, das ist immer noch der Fall – man bekommt eine bessere Bildqualität, das ist klar. Aber wir konnten kein 144-Hz-Modell für etwa 350 Pfund finden, das nicht annähernd kostet, und deshalb kontextualisiert Sharp sein eigenes Produkt hier ziemlich drastisch.

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Mit weniger als 10 ms im Spielmodus, 144 Hz bei unterstützten Spielen und zuverlässiger Helligkeit ist dies wirklich eine gute Option für das Schlafzimmer eines Teenagers oder ein ähnliches Szenario. Und Sharp hat bewiesen, dass sie bereit sind, wieder von vorne anzufangen, falls die aktuellen Preise nicht funktionieren. Da hast du es.