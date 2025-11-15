Sharknado Origins wird uns zeigen, wie der Wahnsinn begann

HQ

Dachten Sie wirklich, die Sharknado-Saga sei vorbei? Natürlich nicht, und jetzt haben die Maestros von The Asylum bestätigt, dass ein siebter Film auf dem Weg ist - Sharknado Origins. Der Film wird die Teenager-Versionen von Fin und April zeigen und die Geschichte erzählen, wie sich die beiden kennengelernt haben. Aber es wird uns natürlich auch die dunklen Ursprünge des allerersten Sharknado zeigen und wie er entstanden ist.

Die Produktion des Films wird noch in diesem Winter beginnen und soll im Laufe des nächsten Jahres Premiere haben. Die Besetzung und die Crew werden noch unter Verschluss gehalten und alles, was wir wissen, ist, dass Anthony Ferrante erneut als Regisseur fungieren wird.

Der erste Sharknado wurde ein großer Erfolg für The Asylum, vor allem dank seiner verrückten Prämisse und der viralen Verbreitung - bei der mehrere Prominente Schlange standen, um an dem Wahnsinn teilzunehmen. Mit seinem bescheidenen Budget von nur einer Million Dollar hat es der Film irgendwie geschafft, sich zu einer epischen Saga zu entwickeln. Er umfasst sechs Filme und drei Spin-offs mit Gastauftritten von George R.R. Martin, Olivia Newton-John und David Hasselhoff.

Hast du Lust auf noch mehr CGI-Haie?