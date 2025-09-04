Shaq hat nun seine maßgeschneiderte Stretch-Corvette erhalten

HQ

Was machst du, wenn dein Körper so groß ist wie zwei ausgewachsene Menschen, deine Arme länger sind als der gesamte Körper großer Mitmenschen und deine Füße so groß wie normal große Kajaks sind und du trotzdem einen amerikanischen Sportwagen fahren möchtest? Brunnen... Es ist durchaus möglich, es wie NBA-Legende Shaquille O'Neal zu machen und Effortless Motors in Los Angeles zum Beispiel eine Z06 Corvette auseinandersägen und um 50 Zentimeter verlängern zu lassen. Ein Videobeweis davon, wann Shaq das fertige Auto erhält und die Stretch-Corvette zum ersten Mal Probe fährt, ist jetzt verfügbar und der Aufbau sieht immer wirklich gut aus, oder? Klicken Sie hier, um das Video anzusehen

"Wir haben gerade eine der wildesten Sonderanfertigungen aller Zeiten geliefert: eine voll 20 Zoll lange gestreckte Corvette, die für Shaquille O'Neal gebaut wurde. Dies ist keine durchschnittliche Corvette. Es ist ein einzigartiges, maßgeschneidertes Meisterwerk, das zu einer Legende passt. Von der Dehnung bis zu den Details wurde alles an diesem Build mit Shaq im Hinterkopf entworfen. Und das Beste daran? Den Ausdruck auf Shaqs Gesicht zu sehen, als wir ihm die Schlüssel übergaben. Er war mehr als glücklich – und man sollte sich seine Reaktion nicht entgehen lassen!"Großer