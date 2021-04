Shantae: Klassiker für den Game Boy Color bald auf der Switch

Im Jahr 2002 nahm die Shantae-Serie auf dem Game Boy Color ihren Anfang. Wenn Euch der Sinn nach Nostalgie steht, haben wir eine erfreuliche Nachricht: Über Twitter kündigte Entwickler/Publisher Way Forward an, dass das Original-Shantae am 22. April im eShop für die Switch erscheinen wird.

Die Switch-Version soll sowohl den "Game-Boy-Color-Modus" als auch einen "Game-Boy-Color-Enhanced-Modus" enthalten. Einen konkreten Eindruck der Shantae-Rückkehr bietet ein brandneuer Ankündigungstrailer: