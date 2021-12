HQ

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings lief in den Kinos und bei Disney+ ziemlich gut an und deshalb wurde nun eine Fortsetzung bestätigt. Das Magazin Deadline enthüllt, dass Destin Daniel Cretton (der Regisseur vom ersten Film) bereits an einem Drehbuch für den zweiten Teil arbeitet. Der Produzent wird auch in der Fortsetzung nach aktuellem Stand die Regie übernehmen.