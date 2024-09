Shang-Chi-Regisseur übernimmt Spider-Man 4 im MCU

Nach dem Tod von Iron Man und der Tatsache, dass alle um ihn herum vergessen haben, wer er ist, hat Peter Parker in letzter Zeit eine schwere Zeit hinter sich. Es gibt jedoch immer noch Hoffnung, dass Spider-Man sein Leben im vierten Film, über den schon seit einiger Zeit spekuliert wird, umkrempeln kann.

Jetzt scheint es so, als wüssten wir, wer den vierten Teil des MCU-Spider-Man inszeniert. Laut The Hollywood Reporter befindet sich Destin Daniel Cretton von Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings in Gesprächen, um bei Spider-Man 4 Regie zu führen.

Chris McKenna und Erik Sommers - die Autoren der ersten drei Spider-Man-Filme von Tom Holland - sind wieder einmal als Drehbuchautoren tätig. Wir sind uns nicht sicher, wie die Geschichte genau aussehen wird, aber leider ist es aufgrund der jüngsten Trends möglich, dass Marvel nach einer weiteren Multiversum-Geschichte suchen wird.