Shang-Chi 2 ist noch in Arbeit, bestätigt Regisseur Destin Daniel Cretton

Nach Avengers: Secret Wars erwarten wir einen großen Reset-Knopf für das MCU. Zumindest sieht es so aus, als würde es nach dem Abschluss der Multiverse-Saga-Handlung laufen. Das bedeutet, dass wir möglicherweise nur noch ein paar Jahre haben, bis alle unsere Favoriten zurückkehren, aber Shang-Chi-Fans sollten sich keine Sorgen machen, denn es besteht die Möglichkeit, dass wir den Ringträger (nicht den) bald wiedersehen.

In einem Gespräch mit Deadline verriet Shang-Chi-Regisseur Destin Daniel Cretton, dass an einer Fortsetzung gearbeitet wird. "Wir entwickeln gerade einen zweiten", sagte er und fügte hinzu, dass der Originalfilm erfolgreich genug war, um eine Fortsetzung zu verabschieden, aber dass er dank der COVID-Pandemie "seltsamerweise" erfolgreich war.

Die Verzögerung der Fortsetzung scheint laut Cretton größtenteils auf COVID-bedingte Herausforderungen zurückzuführen zu sein. Marvel hat seine Pläne um Shang-Chi herum nicht geändert, um ihn aus dem Spiel zu nehmen, aber wir sind sicher, dass sie sehen werden, wie das Publikum auf die Figur reagiert, wenn er in Avengers: Doomsday zurückkehrt, um einzuschätzen, wie schnell sie eine Fortsetzung herausbringen müssen.

Der Shang-Chi-Schauspieler Simu Liu ist ebenfalls ziemlich beschäftigt. Nach dem Erfolg des Films hat er an zahlreichen weiteren großen Projekten mitgearbeitet und nimmt derzeit den Film Sleeping Dogs als weiteren großen Film in Betracht.