Shameik Moore war nicht glücklich Spider-Man: Across the Spider-Verse den Oscar verloren

HQ

Shameik Moore, der Synchronsprecher von Miles Morales in der Spider-Verse-Trilogie, teilte gestern Abend schnell seine Enttäuschung mit, als Spider-Man: Across the Spider-Verse den Oscar für den besten animierten Film an "Der Junge und der Reiher" verlor.

Moore twitterte das Wort "ausgeraubt", was ihm online einiges an Kritik einbrachte. Während viele Leute zustimmen würden, dass Spider-Man: Across the Spider-Verse in jedem anderen Jahr hätte gewinnen sollen, aber gegen Hayao Miyazaki gab es ein klares Gefühl, dass Der Junge und der Reiher der "richtige" Gewinner war, wenn ein solcher Begriff verwendet werden kann.

Auf jeden Fall räumte Moore in einer Reihe von Folgebeiträgen ein, dass er ein schlechter Verlierer sei, und hat seine Gefühle gegenüber dem "Berauben" bei den Oscars zurückgenommen.





Stimmen Sie Shameik Moore zu?