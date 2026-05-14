Shakira, Madonna und BTS kündigen die Halbzeitshow des WM-Finales am 19. Juli an

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Die FIFA hat die Liste der Künstler bekannt gegeben, die in der Halbzeitshow des WM-Finales am 19. Juli in New York auftreten werden, mit einer Kombination aus lateinamerikanischen, koreanischen und amerikanischen Klängen, um eine breite Zielgruppe anzusprechen: Shakira, BTS und Madonna.

Shakira singt außerdem die offizielle Hymne der Weltmeisterschaft 2026, Dai Dai, genauso wie sie es bei der Weltmeisterschaftshymne 2010, Waka Waka, tat.

FIFA hatte zuvor angekündigt, dass die Halbzeitshow die größten Künstler der Welt haben würde, und erwähnte Chris Martin von Coldplay... Doch er tritt nicht auf und ist stattdessen der "Kurator" der Ausstellung und wählt die Künstler aus.

Martin und FIFA arbeiten gemeinsam mit der Wohltätigkeitsproduktionsfirma FIFA Global Citizen Education Fund zusammen, die für jedes verkaufte Ticket für Bildungsprogramme für Kinder weltweit einen Dollar erhält (sie erwarten, 100 Millionen Dollar zu sammeln).

Dies wird die erste Halbzeitshow bei einer FIFA-Weltmeisterschaft sein, die die Gewohnheiten der nordamerikanischen Ligen wie dem Super Bowl übernimmt. Das Finale der Club-Weltmeisterschaft im letzten Jahr bot außerdem eine 25-minütige Show mit J Balvin, Doja Cat und Tems.

Es wird auch musikalische Auftritte bei den drei Eröffnungsfeierlichkeiten der Weltmeisterschaft geben, wobei J. Balvin und Alejandro Fernández in Mexiko auftreten und Katy Perry und Anitta in den Vereinigten Staaten auftreten.