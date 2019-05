You watching Werbung

Wir lieben die Präsentation und die Satire von Shakedown Hawaii.

Alt zu werden, ist nicht leicht. Das weiß der CEO (der einzige Name, den er bekommen hat) und Protagonist aus Vblank Entertainments Action-Game Shakedown Hawaii nur zu gut. Sein einst so erfolgreiches Business-Modell steht vor dem Aus - keiner leiht sich mehr seine VHS-Kassetten aus und es mangelt ihm an Verständnis für die modernen Technologien. Der Geschäftsführer will nicht länger in der Bedeutungslosigkeit herumlungern und bittet seinen Sohn (einen angehenden Gangster) und seine rechte Hand Al um Hilfe, um ein mächtiges Geschäftsimperium aufzubauen.

So beginnt Shakedown Hawaii und schon nach wenigen Minuten ist klar, dass diese GTA-Parodie eine tolle Satire wird, die sich nicht zu ernst nimmt und gleichzeitig Spiele aus längst vergangenen Zeiten abfeiert. Das Spiel ist fortgeschritten genug, um die Spieler zu beschäftigen und herauszufordern, während es Mechaniken von Metal Slug mit der Perspektive des allerersten GTA mischt. Die Mischung funktioniert wunderbar, obwohl einige Aspekte, wie etwa die Ökonomie, nicht so gut gelungen sind. Das spielt letzten Endes aber kaum eine große Rolle, denn wir lieben Shakedown Hawaii.

Zimperlich sind wir beim Aufbau unseres gigantischen Imperium jedenfalls nicht. Leute werden von uns erschossen und überfahren, wir vermöbeln Auftragsgangster und stehlen das Geld von Passanten. Wir brauchen die Kohle für Immobilien und um in andere Firmen zu investieren. Es stehen hunderte Gebäude und Geschäfte zur Verfügung, die wir kaufen und übernehmen können. Am Anfang dreht sich noch viel um die namensgebende Erpressung, denn wir bedrohen Geschäftsmänner und Restaurantbesitzer, damit sie uns Schutzgeld zahlen.

Manche Ladenbesitzer kippen bereits aus den Latschen, wenn wir ihr Klo verstopfen.

Das geschieht auf ganz unterschiedliche Weise: Manchmal müssen wir Vitrinen kaputt schlagen und die Jeans-Kollektion abfackeln, ein anderer Ladenbesitzer fällt schon fast in Ohnmacht, wenn wir das Kundenklo verstopfen. Das alles passt hervorragend zum humorvollen und doch sehr grimmigen Unterton des Spiels. Wer genug Kohle scheffelt, reinvestiert sein Ersparnis in weitere Einnahmequellen. Ein türkisfarbener Anzug im Miami-Vice-Stil klingt vielleicht verlockend, doch anfangs solltet ihr lieber Anlagequellen finden, die selbst Profit abwerfen.

Gegen Ende von des Games wird die Ökonomie ein wenig sinnlos, denn nach einigen Stunden haben wir genug Kohle gesammelt, um alles zu kaufen und aufzuwerten. Natürlich ist es schon eine Belohnung überhaupt zu diesem Punkt zu gelangen, aber es ist schade, wenn die Komponente irgendwann wegfällt. Die Actionszenen in Shakedown Hawaii sind jedenfalls fantastisch. Die Waffen (von denen es wirklich viele gibt) sind abwechslungsreich und die zerstörbaren Umgebungen sorgen dafür, dass kein Kampf dem Nächsten gleicht. Die Welt ist riesig und voller Städte, Wälder, Dschungel und Ozeane Und weil wir Fahrzeuge stehlen und selbst steuern dürfen, ist es eine Freude, die Insel zu erforschen.

Wir lieben die Präsentation und die Satire von Shakedown Hawaii. Der Humor ist großartig, die Pixel-Grafik traumhaft und die Musik fantastisch. Uns gefallen das Setting, die Spielmechaniken und die Charaktere. Die Ökonomie hätte noch weiter ausgebaut werden können, aber dieses Spiel ist echt etwas Besonderes. Wenn euch das letzte Spiel von Vblank Entertainment gefallen hat (Retro City Rampage) oder ihr Grand Theft Auto oder GTA2 liebt, dann ist das hier ganz sicher ein Spiel für euch. Es ist erstaunlich tiefgreifend, spaßig, fordernd und abwechslungsreich, und gehört deshalb schon jetzt zu einem der besseren Spiele dieses Jahres.

