Shai Gilgeous-Alexander wurde zum zweiten Mal in Folge zum NBA-MVP gewählt

HQ

Wie es niemanden überrascht, hat Shai Gilgeous-Alexander die MVP-Auszeichnung mit 83 Erstplatzierungsstimmen und 939 Punkten in einer Abstimmung mit 100 Wählern gewonnen und ist damit der 14. Spieler, der den MVP-Titel in Folge gewinnt. Nikola Jokic (634 Punkte) wurde Zweiter und Victor Wembanyama (569 Punkte) Dritter; Luka Doncic wurde mit 250 Punkten Vierter.

Der 27-jährige Guard von Oklahoma City Thunder wurde letzte Saison zum MVP gewählt und kurz darauf den NBA-Titel. In diesem Jahr war Thunder das beste Team der regulären Saison (64-18) und hatte einen perfekten Lauf in den Play-offs (8-0, mit einem deutlichen Sieg gegen die Phoenix Suns und Los Angeles Lakers).

'SGA' ist der erste Spieler, der seit dem Denver Nuggets-Center Nikola Jokic in den Jahren 2021 und 2022 zwei Auszeichnungen gewinnt, und der erste in seiner Position seit Stephen Curry 2015 und 2016 für die Golden State Warriors. Gilgeous-Alexander wurde außerdem zum Clutch Player of the Year gewählt.

Die Cleveland Cavaliers überraschen die Detroit Pistons in den NBA Conference Finals

Ebenfalls am Sonntag endete das Halbfinale der Eastern Conference zwischen den Cleveland Cavaliers und den Detroit Pistons auf überraschende Weise: Die Cavaliers, an Nummer drei gesetzt, besiegten als Gäste die topgesetzten Pistons mit 125:94 und gewannen die Serie mit 4:3.

Die NBA-Conference-Finals beginnen diese Woche, zuerst das Western Conference Finale zwischen Oklahoma City Thunder und San Antonio Spurs um 2:30 Uhr CEST, 13:30 Uhr BST am Dienstag und dann 24 Stunden später in der Eastern Conference zwischen New York Knicks und Cavaliers.