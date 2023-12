Shaheen will Rache im Tekken 8 Gameplay-Trailer

HQ

Wir sind nur noch fünf Wochen von der Veröffentlichung von Tekken 8 entfernt, also hat uns Bandai Namco gezeigt, was die meisten Kämpfer am 26. Januar bieten werden. Jetzt ist es an der Zeit, einen weiteren von der Liste zu streichen.

Der heutige Tekken 8 Gameplay-Trailer gibt uns einen detaillierten Einblick in Shaheens Verjüngungskur und seine neuen Angriffe, während er gleichzeitig deutlich macht, dass er immer noch Rache nehmen will. Er ist leider nicht Teil der Demo, die PlayStation 5-Spieler jetzt genießen können, bevor PC- und Xbox Series-Besitzer morgen dazustoßen, aber ich vermute, dass dieses Filmmaterial einige von euch dazu verleiten wird, ihn nächsten Monat im fertigen Spiel auszuprobieren.