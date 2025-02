Shadowveil: Legend of The Five Rings Vorschau auf das Steam Next Fest: Eine Einstiegsdroge in eine weitläufige Fantasy-Welt

Als begeisterter Tabletop-RPG-Spieler kenne ich Legend of the Five Rings schon seit einigen Jahren, habe mich aber noch nicht in das Spiel und seine Welt gestürzt. Glücklicherweise hat Entwickler Palindrome Interactive mit Shadowveil: Legend of The Five Rings eine großartige Einführung in das Setting geschaffen.

Anstatt sich auf all die politischen Machenschaften zu konzentrieren und dich mit Namen, Orten, Beziehungen und mehr zu überfordern, konzentriert sich Shadowveil auf ein Geschwisterpaar, das die Aufgabe hat, das Reich vor den dunklen Kreaturen zu verteidigen, die hinter dem Shadowveil lauern. Das Spiel ist zu gleichen Teilen Strategie, Auto-Battler, Roguelike, RPG und Card-Battler. Es mag sich teilweise so anfühlen, als würde ich bei der Beschreibung dieses Spiels nur so viele Schlagworte wie möglich treffen, aber man muss Palindrome zugute halten, wenn man Shadowveil: Legend of The Five Rings spielt, fühlt es sich nicht so an, als ob das Spiel so konzipiert wurde, dass es versucht, eine Checkliste von Genres auszufüllen. Stattdessen wirkt es einzigartig und erfrischend und fühlt sich an, als hätte der Entwickler die besten Funktionen jeder seiner Inspirationen herausgepickt, ohne sich zu entscheiden, etwas zu machen, das leichter durch die Linse eines anderen Spiels beschrieben werden kann.

Hades, The Banner Saga, X-COM, man kann Shadowveil: Legend of The Five Rings mit all diesen und mehr vergleichen, und dennoch zu sagen, dass das Spiel nichts anderes ist als diese Vergleiche, würde ihm einen ernsthaften Bärendienst erweisen. In den beiden Kapiteln, die ich bereits von dem Spiel gespielt habe, gibt es eine große Tiefe, vor allem im Gameplay, das durch die Kombination der Genres massiv verstärkt wird.

Im Wesentlichen gibt es auf jeder hexadezimalen Karte eine Reihe von Feinden, gegen die du kämpfen musst. Du platzierst deine Truppen an deinem Spawn-Ort, gibst ihnen Fähigkeiten und lässt dann die Schlacht beginnen. Je nachdem, wo du deine Truppen platzierst und welche Kräfte du ihnen verleihst, wird die Schlacht zu deinen Gunsten verlaufen oder nicht. Von der Strategie, die mit der Stärkung deiner Charaktere verbunden ist, bis hin zu den Positionen, in die du sie bringst, erhältst du eine doppelte Ebene taktischen Denkens, die wirklich dazu beiträgt, dass die Formel schnell süchtig macht. Außerdem hast du mehrere Einheiten, mit denen du kämpfen kannst, jede mit ihren eigenen Stärken und Schwächen, zusammen mit einer Vielzahl von Feinden, die dich überrumpeln können, wenn du denkst, dass du eine Gewinnstrategie im Griff hast.

In einem Moment schneidest du dich mit Leichtigkeit durch Goblins, und im nächsten fragst du dich, ob du versehentlich den Schwierigkeitsgrad erhöht hast, als ein paar Geister anfangen, deine kleine Expeditionstruppe zu zerstören. Diese plötzlichen Schwierigkeitsspitzen mögen zwar unfair erscheinen, aber sie tun nicht allzu weh, selbst wenn du am Ende einen Lauf verlierst, denn an deinem Ausgangspunkt musst du einen Wachturm reparieren und wachsen lassen, was diesem Spiel ein weiteres Beispiel eines Genres hinzufügt. In der Zeit, die wir mit der Vorschau hatten, konnten wir nicht sehen, wie tief die Mechaniken für den Basenbau gehen, aber sie scheinen einen netten Knotenpunkt zu bieten, ähnlich wie Hades, wo man Story-Elemente sowie einige Nebenquests erhalten kann, die man bei jedem Durchlauf abschließen kann, wenn man zurückkommt.

Visuell ist Shadowveil: Legend of The Five Rings ein Genuss. Neben den stylischen Karten muss ich auch auf die Charaktermodelle und ihre Bewegungen auf dem Schlachtfeld hinweisen. Sie fühlen sich an wie Figuren auf einem Spielbrett, die sich langsam bewegen, was wirklich jeden Schlag und Schritt markiert. Der Stil der Porträts der Charaktere ist ebenfalls sehr detailliert, und die Sprachausgabe ist auch ein schöner Genuss für die Ohren, wenn das Spiel auch ohne sie hätte weitergehen können. Die Charaktere, die du spielst, ziehen dich auch in die breitere Geschichte hinein, und du kannst zwischen dem taktileren Sukune oder dem frechen O-Ushi wählen. Du wählst zu Beginn einen aus und dein Spieldurchlauf hängt davon ab, wen du an der Spitze deiner Gruppe hast. Das hat keinen Einfluss auf das Gesamtende, wie man uns gesagt hat, sondern nur auf den Weg zu deinem Ziel.

Für jemanden wie mich, der sich für Legend of the Five Rings interessiert, aber nie in der Lage war, sich in das Setting einzuarbeiten, gibt es auch einen großen Kodex, in dem ihr mehr über euren Krabbenclan, die anderen Clans, die Monster, die Überlieferungen und mehr erfahren könnt. Es ist ein weiteres Beispiel dafür, was schon nach den ersten Durchläufen in Shadowveil klar wird, nämlich wie viel Sorgfalt darauf verwendet wurde, dass sich dieses Spiel sowohl wie eine lohnende Einführung in Legend of the Five Rings als auch wie ein starker taktischer Kämpfer anfühlt. Wenn Sie auf der Suche nach etwas sind, das Sie während des Steam Next Fest spielen können, ist die Demo jetzt verfügbar.

