Shadowveil: Legend of The Five Rings Hands-On Vorschau: Ein Deckbuilder mit feudalem japanischem Flair

Auf der Gamescom 2024 hatten wir die Gelegenheit, mit den Entwicklern zu sprechen und Shadowveil: Legend of The Five Rings zu spielen, ein Spiel, das Strategieelemente und Deckbuilding-Mechaniken im faszinierenden Universum von Legend of the Five Rings kombiniert. Wenn Sie ein Fan von Spielen wie Teamfight Tactics oder Slay the Spire sind, ist dieser Titel genau das Richtige für Sie.

In Shadowveil schlüpfen die Spieler in die Rolle eines Kommandanten aus dem Crab Clan, der die Aufgabe hat, Expeditionen jenseits des Carpenter's Wall zu führen, um Horden von Monstern, Dämonen und Untoten zu konfrontieren, die den Shadowlands bevölkern. Die Geschichte entfaltet sich im reichhaltigen Universum von Rokugan, das vom feudalen Japan und anderen asiatischen Kulturen inspiriert ist und in dem Samurai-Clans, Zauberer und Höflinge sowohl auf dem Schlachtfeld als auch in der Imperial Court gegeneinander antreten.

Das Spiel wird als strategisches Roguelite präsentiert, bei dem jeder Durchlauf eine einzigartige Expedition in die Shadowlands ist. Als Kommandant ist es deine Aufgabe, Charaktere zu rekrutieren, jeden Schritt zu planen und zu entscheiden, wie du kämpfst. Jede Entscheidung hat einen erheblichen Einfluss auf den Ausgang der Expedition, ähnlich wie bei Deckbauspielen wie Slay the Spire, bei denen strategische Entscheidungen über deinen Erfolg entscheiden.

Obwohl es sich nicht um ein Multiplayer-Spiel handelt, bist du nicht allein; Du musst eine Gruppe von Samurai bilden und anführen, von denen jeder über einzigartige Fähigkeiten verfügt, die durch die Karten, die du im Laufe des Spiels sammelst, verbessert werden. Diese Karten, die Fähigkeiten, Kräfte und Upgrades repräsentieren, können kombiniert werden, um mächtige Synergien zu schaffen, die es dir ermöglichen, dich den ständig wachsenden Herausforderungen der Shadowlands zu stellen. Jede Spielsitzung bietet eine dynamische und herausfordernde Erfahrung, bei der Strategie und sorgfältige Planung der Schlüssel zum Erfolg sind.

Eines der herausragenden Merkmale von Shadowveil ist die Art und Weise, wie es strategische Entscheidungsfindung mit der Einfachheit des Parteimanagements in Einklang bringt. Als Kommandant konzentrierst du dich auf die großen Entscheidungen, nicht auf das Mikromanagement jeder Bewegung deiner Einheiten. Diese Struktur erinnert an Teamfight Tactics, wo die anfängliche Aufstellung und Platzierung deines Teams entscheidend sind, aber sobald die Schlacht beginnt, agieren die Einheiten autonom.

Die Spielmechanik ermöglicht ein reibungsloses und zugängliches Gameplay, ideal für diejenigen, die ein strategisches Erlebnis bevorzugen, ohne ständig an jedem Detail feilen und es kontrollieren zu müssen.

Die Erzählung des Spiels wird von der wachsenden Bedrohung durch die Shadowlands angetrieben, ein korruptes Ödland voller Gefahren, die jenseits der Carpenter's Wall lauern. Als Spieler wirst du den ständigen Druck spüren, deine Truppen zu stärken, deine Fähigkeiten zu verbessern und dich an die kommenden Herausforderungen anzupassen. Dieses Gefühl der drohenden Gefahr und die Notwendigkeit kontinuierlicher Verbesserung erinnern die Spieler daran, wie wichtig jede strategische Entscheidung ist, insbesondere in einer Roguelite-Umgebung, in der jeder Durchlauf der letzte sein könnte.

Shadowveil zeichnet sich zudem durch einen hohen Wiederspielwert aus. Jede Expedition ermöglicht es dir, Erfahrung zu sammeln und neue Karten und Fähigkeiten freizuschalten, die dir bei zukünftigen Übergriffen helfen können. Dieser Kreislauf aus Spielen, Verbessern und erneutem Ausprobieren schafft eine süchtig machende Schleife, die die Spieler immer wieder zurückkommen lässt.

Wenn du nach jeder Expedition ins Lager zurückkehrst, kannst du deine Truppen heilen, sie trainieren und neue Karten freischalten, um dich auf das nächste Abenteuer vorzubereiten. Dieser Aspekt des Spiels bietet ein Gefühl des Fortschritts und der Errungenschaft, das für die Aufrechterhaltung eines langfristigen Interesses entscheidend ist. Wenn du jedoch stirbst, musst du wieder von vorne anfangen.

Shadowveil: Legend of The Five Rings bietet eine aufregende Mischung aus Deckbau und taktischer Strategie in einer reichhaltigen, detaillierten Welt. Wenn du die Idee liebst, eine Gruppe von Samurai in strategischen Schlachten zu befehligen, wirkungsvolle Entscheidungen zu treffen und neue Kartenkombinationen zu entdecken, um deine Feinde zu besiegen, hat dieses Spiel viel zu bieten. Ähnlich wie Teamfight Tactics konzentriert es sich auf Strategie und Planung, aber mit einer einzigartigen Wendung, die ihm eine eigene Identität verleiht.