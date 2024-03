Shadows of the Damned: Hella Remastered wird nächstes Jahr debütieren

Wenn Sie den Action-Hit Shadows of the Damned von Grasshopper Manufacture verpasst haben, als es vor mehr als 10 Jahren zum ersten Mal herauskam, erhalten Sie nächstes Jahr eine weitere Chance. Das Spiel wird in Form eines brandneuen Remasters namens Shadows of the Damned: Hella Remastered von den Toten auferweckt.

Laut Vorabinformationen auf der Website des Spiels ist geplant, es sowohl für PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch als auch für PC zu veröffentlichen, wobei eine erste Demo für die Besucher der PAX East zum Testen verfügbar ist. Es wird jedoch erst im nächsten Jahr kommen und welche Verbesserungen wir genau erwarten können, ist noch unklar.

Werden Sie Shadows of the Damned: Hella Remastered eine Chance geben?