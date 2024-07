Shadows of the Damned: Hella Remastered wird am 31. Oktober veröffentlicht

Letztes Jahr enthüllte Grasshopper Manufacture ein Remaster des Shooter-Klassikers Shadows of the Damned. Wir wussten, dass Shadows of the Damned: Hella Remastered irgendwann in diesem Jahr auf den Markt kommen würde, aber jetzt haben wir ein festes Datum.

Laut dem Trailer, den Sie sich unten ansehen können, wird Shadows of the Damned: Hella Remastered dieses Jahr an Halloween, dem 31. Oktober, starten. Es wird neue und verbesserte Grafiken, 4K-Unterstützung, einen New Game Plus-Modus und mehr bieten.

Das Spiel kann ab sofort vorbestellt werden und erscheint für jede moderne Plattform unter der Sonne, einschließlich PS5, PS4, PC, Nintendo Switch, Xbox One und Xbox Series X/S.