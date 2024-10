Shadows of the Damned: Hella Remastered

HQ

Im Jahr 2011 wurde ein verrücktes, verrücktes Spiel veröffentlicht. Hinter dem Spiel standen drei der größten Namen der japanischen Spieleindustrie, nämlich Goichi "Suda51" Suda, Shinji Mikami und Akira Yamaoka. Suda ist derjenige mit dem verdrehtesten Gehirn der drei, da er für skurrile Spiele wie No More Heroes, Killer 7 und Lollipop Chainsaw verantwortlich ist, während Shinji Mikami Spiele mit einer breiteren Anziehungskraft wie Resident Evil, Dino Crisis und Devil May Cry entwickelt hat. Akira Yamaoka ist der Musiker im Team und er war für fast alle Soundtracks für die Silent Hill Spiele verantwortlich, aber auch für Lollipop Chainsaw und den Persona 4: Dancing All Night Rhythmus-/Tanzspiel-Spin-off.

Das verrückte Spiel ist, wie Sie vielleicht schon erraten haben, Shadows of the Damned, ein Actionspiel, das auf dem Papier nicht funktionieren sollte - aber es tut es. Es wurde sogar ursprünglich von Electronic Arts veröffentlicht, die zu dieser Zeit offensichtlich keine Angst hatten, ihre Komfortzone zu verlassen. Bei Spielen, an denen Suda51 beteiligt ist, geht man immer ein Risiko ein, weil es in unerwartete Richtungen gehen kann - und das tut es auch in Shadows of the Damned.

Dies ist ein Third-Person-Actionspiel und die Entwickler aus Japan Grasshopper Manufacture (angeführt von Suda51) beschreiben das Spiel als ein "Höllendurchquerungs-Roadmovie-Action-Abenteuerspiel, das in einer superexzentrischen Höllen- + Rock'n'Roll-Themenwelt spielt" - es ist eine lange und verworrene Beschreibung, aber ich kann es selbst nicht anders beschreiben.

Du schlüpfst in die Rolle des Mexikaners Garcia Hotspur, eines Dämonenjägers der geschmacklosesten Sorte, der eine lila Lederjacke und eine Gürtelschnalle mit der Aufschrift "Kill Me" trägt und nicht davor zurückschreckt, allen möglichen Dämonen und Monstern die Köpfe und verschiedene Gliedmaßen abzusprengen und ihnen gleichzeitig Peniswitze zuzurufen.

Alles beginnt ein wenig traurig, als Garcia seine Freundin Paula erhängt in ihrem Schlafzimmer findet und ehe er sich versieht, ist der Raum voller Monster und der Herrscher der Hölle, der sechsäugige hässliche Fleming, zerrt sie in die Hölle, um sie zu seiner Geliebten zu machen. Natürlich hat der heißblütige Garcia nichts davon, also macht er sich auf, die Liebe seines Lebens wieder zum Leben zu erwecken und Fleming den Garaus zu machen.

Mit ihm auf der Suche nach seiner verschwundenen Freundin hat Garcia einen flammenden Schädel auf einem Stock, der ganz typisch für dieses Spiel Johnson heißt. Also... Mit seinem Johnson in der Hand geht Garcia Hotspur in die Hölle und zurück, um seine Freundin aus Flemings gruseliger Umarmung zu befreien.

Johnson ist nicht nur ein unbeholfener Sidekick, da er eine sehr zentrale Rolle im Spiel spielt. Johnson kann jederzeit zu drei verschiedenen Waffen werden; einen halbautomatischen Revolver, ein Maschinengewehr und eine Schrotflinte. Nun drei, auf dem Papier recht traditionelle Waffen mögen nicht nach viel klingen, aber wie alles andere in Shadows of the Damned ist nichts mehr so, wie es einmal war, also sind dies keine gewöhnlichen Waffen.

Ein gutes Beispiel für diese Waffen und für den allgemeinen kitschigen Jungenhumor des Spiels ist, dass der Revolver Boner genannt wird und wenn er während des Spiels aufgerüstet wird, wird er The Hot Boner und The Big Boner genannt - letzteres hat ein ganzes Minispiel um sich herum aufgebaut, so etwas wie eine erotische Version von Las Vegas. Auf so etwas muss man vorbereitet sein. Die anderen beiden Waffen sind genauso einfallsreich, und obwohl es nur drei Waffen im Spiel gibt, sind ihre Upgrades so umfangreich, dass sie sich bei jedem Upgrade fast wie neue Waffen anfühlen - und das tun sie ziemlich oft.

Die Zeit hat es nicht gut mit Shadows of the Damned gemeint. Die Waffen fühlen sich immer noch gut an, aber der Rest des Spiels fühlt sich steif und klobig an und die Kamera kann manchmal etwas zwielichtig sein. Die gute Hell-Dunkel-Mechanik hält jedoch Teile des Gameplays bis heute frisch. Teile der Hölle, in der das Spiel stattfindet, sind in einen dunklen Nebel gehüllt, in dem du nicht länger als nötig bleiben solltest. Garcias Energieanzeige sinkt ständig, wenn man sich im Nebel befindet, und die Dämonen sind dort auch unverwundbar, also ist es pures Überleben, wenn man im Nebel eingehüllt ist. Gelegentlich ist es jedoch notwendig, sich in den Nebel zu begeben, da bestimmte Türen nur durch Interaktion mit bestimmten Schaltern geöffnet werden können, die nur von innen betätigt werden können.

Der Nebel kann jedoch aufgelöst werden, indem man eine konzentrierte Lichtkugel auf den Kopf einer Ziege schießt, die oft irgendwo im Nebel hängt (typische Suda51-Logik) oder indem man einige Feuerwerksmaschinen aktiviert, die den Nebel für kurze Zeit lichten. Diese Hell-Dunkel-Mechanik bedeutet mehr für das Spiel, als es auf den ersten Blick scheint, da sie einem ansonsten relativ einfachen Shooter eine strategische Ebene hinzufügt, die an einigen Stellen so übertrieben ist, dass sie fast lächerlich und geradezu absurd wird, aber das ist von einem Suda51-Spiel zu erwarten.

Denn wenn er involviert ist, sind die Dinge einfach nicht so, wie man es erwartet - man findet zum Beispiel keine Schlüssel für verschlossene Türen, sondern Augen, Gehirn oder Erdbeeren, die man in den Mund eines weinenden Babygesichts stopfen muss, das an den verschlossenen Türen hängt, um sie aufzuschließen. Checkpoints sind Fledermäuse, die leuchtenden Kot fallen lassen, wenn der Checkpoint aktiviert wird, und der Händler des Spiels ist eine drei Meter große Mischung aus Mensch und Monster, die die Gegenstände, die du bei ihm kaufst, wieder auswürgt. Im Laufe des Spiels bewegst du dich durch verwinkelte Dörfer, seltsame Bibliotheken, magische Labyrinthe und so etwas wie ein Monty-Python-artiges Shoot'em-up. Ja, es gibt viel Schnickschnack.

Die Grafik hat ihren eigenen einzigartigen Stil, es gibt viel Gewalt, nackte Frauen und phallische Symbole und es ist kein schönes Spiel - und das war es auch nicht, als es 2011 veröffentlicht wurde. Da es sich um ein Remaster und nicht um ein Remake handelt, handelt es sich so ziemlich um die Originalgrafik, die wir hier bekommen, aufgeblasen auf 4K und mit dem Ziel von 60 FPS, aber es wird dieses Ziel nicht immer erreicht.

Eine der Stärken des Spiels ist der hervorragende Soundtrack. Der Soundtrack von Akira Yamaoka besteht aus einer breiten Palette von schrägen, verrückten und auch exzellenten Tracks aus einer Vielzahl von Genres, die perfekt zum Spiel passen und dazu beitragen, den einzigartigen Stil des Spiels zu betonen. Die Sprachausgabe ist ebenfalls hervorragend, mit Steve Blum (Star Wars Rebels, God of War, Call of Duty ) als Garcia und Greg Ellis (Pirates of the Caribbean, Star Trek ) als Johnson. Paul Mercier (God of War, Resident Evil, The Lord of the Rings ) als Fleming und Julianne Buescher (Star Trek, Silicon Valley ) als Garcias Freundin Paula.

Shadows of the Damned: Hella Remastered ist ein großartiges Remaster zu einem tollen Preis, da es weniger als 20 £ kostet. Die Grafik wurde auf 4K aufgebläht, vier neue Outfits für Garcia sind enthalten und dieses Remaster hat auch einen New Game+ -Modus. Man hätte sich ein gründlicheres Remaster wünschen können und das Spiel hat sich mit dem Alter nicht verbessert, und es wurde von einem Mann mit einem sehr verdrehten Gehirn geschaffen, also ist es bei weitem nicht für jeden geeignet.

Das Gameplay bleibt dank der Hell-Dunkel-Mechanik, die eine zusätzliche Strategieebene hinzufügt, gerade noch über Wasser, aber der fast infantile Stil könnte für manche zu viel sein. Wie bei den meisten Remastern richtet sich dieses Remaster aber wohl in erster Linie an diejenigen, die sich mit großer Vorliebe an das Original erinnern – und sie bekommen, was sie erwarten.

Shadows of the Damned: Hella Remastered ist ein Remaster eines der verrücktesten Spiele, die je gemacht wurden, und die Tatsache, dass es möglicherweise neue Spieler erreicht, die eine Erfahrung machen, die sie noch nie zuvor gemacht haben, kann nur positiv sein - und wie gesagt, es ist preislich sehr vernünftig.

Wenn du etwas Neues an der Gaming-Front ausprobieren möchtest und dich nicht für schöne Grafik und Ray-Tracing interessierst, dann solltest du Shadows of the Damned: Hella Remastered ausprobieren - Ich fordere dich heraus.