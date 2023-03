Shadowgate-Fortsetzung ist bereits ein Erfolg auf Kickstarter

HQ

Das 80er-Jahre-Rollenspiel Shadowgate war ein großer Hit für das NES, bekam aber nie eine richtige Fortsetzung. Jetzt wollen die gleichen Leute, die das Original gemacht haben, dies mit einem neuen Kickstarter für Beyond Shadowgate ändern. Das Team benötigte 25.000 US-Dollar und hat bereits dreimal so viel erreicht, was bedeutet, dass zwei Stretch Goals freigeschaltet werden.

Beyond Shadowgate wird viermal so groß sein wie sein Vorgänger und wird auf Steam veröffentlicht. Es gibt auch eine Demo zum Download auf der Kickstarter-Seite, wenn Sie die Einführung in das Spiel ausprobieren möchten.

Beyond Shadowgate versucht, seinen Vorgänger in jeder Hinsicht nachzuahmen und zu ehren, und obwohl es derzeit nur für PC angekündigt ist, können wir immer hoffen und wünschen, dass es auch auf Konsolen kommt. Wenn Sie sich wirklich etwas gönnen möchten, gibt es auch eine Edition mit einer NES-Kassette (für Ausstellungszwecke).

Hast du das Original gespielt und sieht Beyond Shadowgate nach etwas für dich aus?