Shadow Warrior 3 bekommt diesen Monat eine Definitive Edition

HQ

Flying Wild Hog hat angekündigt, dass Shadow Warrior 3 ein Definitive Edition bekommen wird und dass es bereits in zwei Wochen kommen wird.

Wie in einer Pressemitteilung erwähnt, wurde uns gesagt, dass das Spiel für PS5, Xbox Series und PC erscheinen wird und dass es das Hauptspiel mit einer Reihe neuer Ergänzungen und Leistungsverbesserungen enthalten wird, und dass diejenigen, die die Standard-Edition von Shadow Warrior 3 besitzen, dieses Upgrade als kostenloses Update erhalten werden.

Was einige dieser neuen Funktionen betrifft; Uns wird gesagt, dass es ein New Game Plus, Survival Mode und ein Hardcore Mode geben wird. Eine Mechanik zur Kapitelauswahl wird ebenfalls verfügbar sein, ebenso wie einige neue Waffen-Skins, um deine Erfahrung anzupassen.

Wenn man sich die Leistungssteigerungen auf PS5- und Xbox Series-Konsolen ansieht, kann das Spiel jetzt entweder mit 60fps oder mit 30fps mit verbesserter 4K-Grafik laufen. PS5-Spieler erhalten auch konsolenspezifische Funktionen wie Haptik und Controller-Lautsprecher-Unterstützung.

Shadow Warrior 3 Definitive Edition startet am 16. Februar.