Shadow und Amy sind die Stars der neuen Sakura-Kollektion von Sega

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum Jahr des Schattens kehrt unser Lieblings-Igel in einer neuen Sega-Kollektion zurück. Shadow und Amy haben sich für eine neue Linie von Sakura-Merchandise zusammengetan, die alle ein von Kirschblüten inspiriertes Design aufweisen.

Sie können T-Shirts, Mützen, Wasserflaschen und Picknickdecken in der Kollektion erhalten, und es gibt jeweils zwei. Das Design von Shadow verwendet starke, dunkle Farben, während alles, was mit Amy zu tun hat, erwartungsgemäß in leuchtendem Pink getaucht ist.

Schauen Sie sich hier die gesamte Kollektion an und lassen Sie uns wissen, ob Sie etwas von diesem Sommer-Merch bekommen werden.

