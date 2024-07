Shadow the Hedgehog bekommt neues Lego-Set

Lego ist kein Unbekannter, wenn es darum geht, seinen Kunden die Möglichkeit zu geben, die Köpfe beliebter Charaktere zu erstellen. Marvel-Superhelden und Star Wars-Legenden können mit Hunderten von winzigen kleinen Lego-Steinen erstellt werden, die stolz in einem Regal oder auf einem Schreibtisch ausgestellt werden können.

Dank eines Beitrags von The Hollywood Reporter haben wir jetzt Neuigkeiten über eine neue Lego-Büste, die Sie bald machen können. Dieses Set richtet sich an ältere Fans oder erwachsene Baumeister, da es viele winzige Teile enthält und nicht wirklich erwartet wird, dass damit gespielt wird. Es ist nur Shadows Kopf auf einem Plastikständer, in den ein paar goldene Ringe geworfen sind.

Dennoch könnte dies für den Sonic-Fan da draußen ein kleines Erinnerungsstück sein, für das es sich lohnt, seine Brieftasche zu öffnen. Es gibt noch kein Wort über den Preis oder das Veröffentlichungsdatum, aber halten Sie die Augen offen, während wir auf weitere Neuigkeiten zu diesem Set warten.

