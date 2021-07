Anscheinend haben Square Enix und Eidos Montreal Shadow of the Tomb Raider mit einem überraschenden Update versehen. Laut Eurogamer sei das Action-Abenteuer aus dem Jahre 2018 seit Spielversion 2.01 in der Lage, das Spielgeschehen in 4K-Qualität bei einer Bildrate von 60 fps abzuspielen. Die Patch-Notizen verraten darüber hinaus keine zusätzlichen Informationen, doch auch auf der Xbox Series weht über dem Produkt seit kurzem ebenfalls die "optimiert für Xbox Series X|S"-Werbeflagge.