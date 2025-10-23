Shadow of the Road zeigt das mysteriöse Reich von Ne-no-kuni im neuen Trailer

Beim Galaxies Showcase zeigten Another Angle Games und Owlcat Games einen weiteren Ausschnitt aus dem kommenden CRPG Shadow of the Road. In diesem Trailer sehen wir, wie unsere Gruppe ein gefährliches Ritual durchführt, um in das Reich von Ne-no-kuni zu reisen.

Dort treffen sie auf tödliche Geister und eine Umgebung, die weit entfernt ist von allem, was sie bisher gesehen haben. Nach einer kurzen Kampfbegegnung endet der Trailer und gibt uns gerade genug Teaser, um noch Lust auf mehr zu machen. Shadow of the Road hat mit diesem neuesten Trailer kein Veröffentlichungsdatum bestätigt, aber das Spiel kann jetzt auf die Wunschliste gesetzt werden.

Shadow of the Road spielt im Japan des Jahres 1868 und zeigt den Zusammenprall von Tradition und Technologie, der das Japan des 19. Jahrhunderts prägte, und mischt auch fantastischere Elemente wie Yokai und das Geisterreich ein, die wir im neuesten Trailer gesehen haben. Du bahnst dir deinen eigenen Weg durch dieses Land des Wandels, zusammen mit einer Gruppe, mit der du dich im Laufe des Spiels verbinden wirst.