Shadow of the Road bestätigt Startfenster 2026 in neuem Trailer

Das kommende CRPG von Another Angle Games und Owlcat Games Shadow of the Road hat jetzt ein Veröffentlichungsfenster. Vor der Enthüllung seines neuen Trailers, in dem wir die Welt aus der Perspektive der East Nippon Company sehen, hatte Shadow of the Road lediglich eine TBA zum Veröffentlichungsdatum. Das ist auf der Steam-Seite immer noch so, aber anhand des Trailers sehen wir, dass es auf einen Start im Jahr 2026 abzielt.

Der Trailer zeigt uns die Bedrohung durch die East Nippon Company. Eine mächtige Kraft, die einst Frieden, Wohlstand und technologischen Fortschritt versprach, erweist sich nun nur als Makel für das Land. Eine, die wir im Laufe des Spiels wahrscheinlich stoppen müssen.

Der Trailer endet damit, dass Nippon fallen wird, aber wir vermuten, das sei so, wenn wir nichts dazu zu sagen haben.