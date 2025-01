Shadow of the Colossus Film erhält ein Update vom Regisseur

HQ

Nach einem Jahrzehnt in der Entwicklungshölle hat der Shadow of the Colossus Film endlich ein Lebenszeichen von sich gegeben. Während eines Gesprächs im spanischen Podcast La Baulera del Coso von Radio TU verriet Regisseur Andrés Muschietti – bekannt für It und The Flash – kürzlich, dass das Projekt immer noch am Leben ist und sogar ein Drehbuch hat. Er räumte jedoch ein, dass die Finanzierung nach wie vor eine große Herausforderung darstelle. Muschietti betonte die Notwendigkeit eines beträchtlichen Budgets, um das ikonische Spiel originalgetreu auf die große Leinwand zu bringen, und deutete an, dass diese Hürde die Verwirklichung des kolossalen Traums verzögern könnte.

Wird die filmische Reise dieses beliebten Spiels die gewaltigen Höhen erreichen, auf die die Fans hoffen, oder wird es unter dem Gewicht seiner Ambitionen zusammenbrechen?