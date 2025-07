Shadow of the Colossus director: "Die Ära der Spielmechanik ist vorbei"

HQ

Shadow of the Colossus Der Regisseur von The Last Guardian, Fumito Ueda, glaubt, dass wir in einem Zeitalter leben, in dem wir nicht in jedem einzelnen Spiel, das wir heutzutage spielen, neue Mechaniken brauchen. Stattdessen glaubt Ueda, dass wir mehr Spiele sehen werden, die das bereits Bestehende verbessern.

Im Gespräch mit DenfaminicoGamer sprach Ueda über seine Reaktion auf das neueste Spiel von Katamari-Schöpfer Keita Takahashi. "Ich dachte wahrscheinlich: 'Die Ära der Spielmechanik ist vorbei'", sagte er. "Ich frage mich, ob wir nicht mehr in einer Ära leben, in der wir in jedem einzelnen Spiel neue Geräte oder neue Spielmechaniken bereitstellen müssen."

"Er sagt das schon seit 'Journey'", fügte Takahashi hinzu. Ueda fügte hinzu: "Auch wenn die Mechanik nicht neu ist, kann man sich auf die Haptik und die Kunst konzentrieren. Ob man es mag oder nicht, es ist besser, die vorhandene Mechanik zu schärfen."

Ueda arbeitet derzeit an einem Spiel mit dem Titel Project Robot, das nach wie vor geheimnisumwittert ist. Es wurde letztes Jahr enthüllt, aber außer einem kurzen Teaser haben wir wirklich keine greifbaren Informationen darüber. Nach Uedas Worten sollten wir jedoch vielleicht nicht erwarten, dass es das Rad völlig neu erfindet.