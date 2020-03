Shadow Man Remastered kehrt in Nightdive-Technologie zurück

1999 erschien ein Abenteuer-Horrorspiel namens Shadow Man, in dem wir Michael Le Roi spielten. Der gruselige Mann hat geheime Voodoo-Experimente überlebt und er lehnt sich gegen die Mächte des Bösen auf, um diesen Praktiken ein Ende zu bereiten. Trotz der technischen Einschränkungen jener Zeit war es aufgrund der komplexen Geschichte und der 3D-Umgebung eines der großartigen Konsolentitel auf Nintendo 64, Playstation X, Dreamcast und PC.

Drei Jahre später bekamen wir eine Fortsetzung auf der PS2 namens Shadow Man: 2econd Coming, die jedoch nicht so viel Einfluss hatte, wie die vorangegangene Episode. Jetzt, nach fast zwei Jahrzehnten ohne Neuigkeiten, wird laut IGN ein Remaster von Nightdive Studios entwickelt, das 2021 auf PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch gestartet werden soll. Die modernen Systeme werden in knackiger 4K-Auflösung im aktuellen Technikgewand dargestellt, auch an der veralteten Steuerung wird sicher ordentlich geschraubt werden müssen. Außerdem dürfen sich Fans darauf freuen, geschnittene Inhalte vom Ende der Geschichte integriert zu sehen, schreiben die Kollegen.