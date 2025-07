HQ

Pac-Man ist ein ziemlich einzigartiges Spiel, da das Original von 1980 immer noch Spaß macht. Aber seit seiner Veröffentlichung hat Namco (jetzt Bandai Namco) versucht, das Konzept zu modernisieren, um Pac-Man relevant zu halten, und das ist selten sehr gut gelungen. Nie schlecht, aber auch nichts Unvergessliches.

Dies ist kein Pac-Man-Spiel, sondern ein Spiel mit Pac-Man.

Eigentlich habe ich erst mit Pac-Man vs aus dem Jahr 2004 und Pac-Man Championship Edition aus dem Jahr 2007 richtig Spaß mit Pac-Man gehabt, und danach ist es wieder ruhig geworden. Bis jetzt. Shadow Labyrinth ist ein verkleidetes Pac-Man-Spiel, bei dem der gelbe Pillenknaller eine große Rolle als Sidekick spielt, bei dem das Abenteuer eigentlich ein Metroidvania mit klaren Hollow Knight Verbindungen ist.

Es ist weit davon entfernt, ein perfektes Spiel zu sein, aber es gibt hier eine Liebe, die man nur schwer wegwinken kann, und während der Testphase fiel es mir oft schwer, den Controller wegzulegen, nachdem ich ein weiteres Geheimnis gefunden hatte, an das ich nicht ganz herankam. Darüber hinaus haben die Entwickler Pac-Man geschickt in das Gameplay eingeschmuggelt, wobei eine der Eigenschaften meines Charakters darin besteht, sich in einen Pac-Man verwandeln zu können, der sich entlang von Wänden und Objekten bewegen kann, solange es Kontaktflächen gibt, die dies ermöglichen. Die Tatsache, dass es auf dem Weg dorthin auch Währung (für Upgrades) gibt, lässt meinen kleinen Pac-Man sie fröhlich verschlingen, unter der gleichen Prämisse, wie er 1980 Pillen gegessen hat. Das macht phänomenal viel Spaß und fühlt sich clever umgesetzt an und wenn überhaupt, hätte ich mir mehr davon gewünscht.

Nach und nach kannst du deinen Charakter aufleveln.

Shadow Labyrinth wirft mich ohne Einführung direkt in eine gotische und unerwartet düstere Welt. Ich werde als Schwertkämpfer Nr. 8 von einem sprechenden Pac-Man namens Puck zum Leben erweckt, der meine Hilfe zu brauchen scheint. Allerdings bin ich nicht die erste Person, die er gefragt hat, und es scheint, dass meine Mission von vielen vor mir gescheitert ist - was mir klar macht, dass ich nicht gerade unentbehrlich bin. Ganz im Gegenteil.

Puck hat ein sehr klares Ziel, aber er zögert, Details darüber preiszugeben, was von mir tatsächlich erwartet wird, während ich die anfänglich einfachen Grundlagen lerne. Es gibt Möglichkeiten zu laufen, zu rennen, sich zu ducken, zu springen und Dinge zu schlagen - und wie gesagt, sich in Pac-Man zu verwandeln. Nach und nach werden weitere Aspekte der Geschichte in den Mix geworfen, und zwar auf eine zugegebenermaßen verworrene, aber faszinierende Art und Weise, die mich die meiste Zeit neugierig darauf macht, was passiert ist, wo ich bin und was Puck erreichen will... Ist die Figur überhaupt gut oder helfe ich dem Bösen?

Die Musik? Atmosphärisch. Die Klanglandschaft schafft eine unheimliche Atmosphäre, in der Flüstern in den Gängen und ferne Glocken ein unangenehmes, dichtes Gefühl erzeugen.

Shadow Labyrinth ist ziemlich traditionell im Design, mit Speicherpunkten, Räumen, zwischen denen ich mich teleportieren kann, und der Möglichkeit, Dinge wie Angriffskraft und die Lebenszeit von Schwertkämpfer Nr. 8 sowie neue Fähigkeiten zu verbessern. Es wäre leicht, sich darüber zu beschweren, dass es so einfach ist, aber um ehrlich zu sein, hat es sich vor allem als befreiend empfunden, ein Spiel ohne Gimmicks zu haben, abgesehen von einer sehr cleveren Implementierung des Pac-Man-Gameplays in einem Metroidvania. Pac-Man macht sich auch während der Bosskämpfe bemerkbar, die damit enden, dass ein riesiger schwarz-burgunderroter Pack-Man mit einer bösen Aura den Feind verschlingt, den ich gerade besiegt habe, und eine neue Fähigkeit erhält.

Was das Gameplay angeht, ist es eine Freude, Shadow Labyrinth mit einem agilen und ziemlich schnellen Charakter zu spielen, der nie in Sachen stecken bleibt und sich auf Vorsprünge über ihnen hochhebt, während ich auf sie zuspringe. Es vermittelt ein Gefühl von Beweglichkeit, ohne das Gefühl der vollen Kontrolle zu nehmen, und der Kampf ist vorbildlich klar. Es stellt sich nie die Frage, was man tun soll, wenn man die Bewegungsmuster der Feinde gesehen hat (es könnten aber auch mehrere verschiedene Feinde gewesen sein). Außerdem bekommst du etwas später im Abenteuer die Möglichkeit, dich in einen Mech namens Gaia zu verwandeln, der gerade deshalb das Gaming-Highlight des Abenteuers ist, weil er so unglaublich mächtig ist.

Mechan Gaian sorgt für die Highlights, aber die Gegnervariante hätte besser sein sollen.

Am Ende bleibt die Bewertung bei einer soliden Sieben, weil Shadow Labyrinth etwas kleiner ist, als es hätte sein sollen und sich etwas günstig anfühlt, wenn es um die Grafik geht. Und obwohl ich das einfache und gimmickfreie Gameplay schätze, fühlt es sich ein wenig zu spärlich an. Ein bisschen mehr Tiefe im Spiel wäre schön gewesen. Wenn du aber ein gemütliches Metroidvania suchst, das dank Pac-Man geschickt an die Spielegeschichte anknüpft und nicht länger ist, als du in deinem Urlaub schaffst, lohnt es sich auf jeden Fall, vorbeizuschauen, vor allem, wenn du planst, deinen Urlaub mit einer Switch 2 in den Händen in der Hängematte zu verbringen.