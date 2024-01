Shadow bringt sein unverkennbares Badass-Flair in das Remaster von Sonic Generations

Vor der offiziellen Ankündigung der laufenden PlayStation State of Play -Übertragung begannen Gerüchte zu wirbeln, dass ein Sonic Generations -Remaster erscheinen würde. Nun, zu Beginn der Show wurde gerade bestätigt, dass der Plattformer eine Art Remaster erhält, eines, das zusätzliche Inhalte rund um jedermanns Lieblings-Badass-Igel schwarz-roter Igel bringt.

Dieses Spiel, das als Sonic X Shadow Generations bekannt ist, scheint eine aktualisierte Version des Plattformers aus dem Jahr 2011 zu sein, außer dass es zusätzlich zu den Leistungssteigerungen und Verbesserungen, die mit der Anpassung des Spiels an PS4 und PS5 einhergehen (das Original debütierte auf PS3), auch eine Reihe von Inhalten enthält, die sich auf Shadow the Hedgehog beziehen.

Du kannst dich mit Shadow auf ein Abenteuer begeben, in dem er zerschmettert und im Allgemeinen knallharte Dinge tut. So wie es aussieht, wird sich dies nicht auf die Verwendung von Waffen und Sprengstoff erstrecken, wie es das Shadow the Hedgehog -Spiel bietet, aber ein dunklerer und erwachsenerer Ton scheint präsentiert zu werden.

Sonic X Shadow Generations wird irgendwann in diesem Herbst für PS4 und PS5 erscheinen. Den Ankündigungstrailer könnt ihr euch unten ansehen.