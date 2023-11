Shadow and Bone und Agent Elvis wurden von Netflix abgesetzt

HQ

Netflix ist wirklich zum Synonym dafür geworden, Serien grünes Licht zu geben und sie dann nach ihrem ersten Ausflug abzusetzen, und die heutigen Nachrichten bestätigen diesen Glauben nur. Denn Deadline berichtet, dass der Streamer nach den Auswirkungen der Hollywood-Streiks beschlossen hat, fünf Serien zu streichen, darunter eine seiner hochkarätigeren.

Insbesondere wird uns gesagt, dass Shadow and Bone, Agent Elvis, Glamorous, Farzar und Captain Fall alle konserviert werden und dass es keine weiteren Staffeln dieser Shows geben wird, zumindest nicht auf Netflix.

Der große Name des Haufens ist natürlich Shadow and Bone, da dies in letzter Zeit eines der größeren Projekte von Netflix ist, eine Show, von der viele dachten, dass sie bald auf dem Weg zu ihrem dritten Auftritt sein würde. Es wird gesagt, dass Leistung vs. Kosten bei der Entscheidung, viele dieser Projekte abzubrechen, eine Rolle gespielt haben, obwohl auch andere Faktoren eine Rolle spielten.

Es sollte gesagt werden, dass Netflix in letzter Zeit auf einer kleinen Erneuerungstour war, da One Piece, Castlevania: Nocturne, The Night Agent, Fubar und mehr alle für einen Folgeausflug abgeholt wurden. Wie Shadow and Bone beweist, bedeutet dies jedoch nicht unbedingt, dass sie darüber hinaus sicher sind.