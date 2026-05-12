SGA und die Thunder schicken die Lakers nach Hause und beenden damit möglicherweise LeBron James' NBA-Karriere

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Luka Doncic, der bei den Lakers weiterhin verletzt ist, muss seine Genesung nicht mehr beeilen, während LeBron James sein letztes Spiel für die Lakers bestritten hat, da sie aus dem NBA-Conference-Halbfinale ausgeschieden sind.

Die Überlegenheit der Oklahoma City Thunder gegenüber den Los Angeles Lakers wurde mehr als deutlich, nachdem sie im Conference-Halbfinale mit 4:0 gewonnen haben, die beiden Heimspiele und die beiden Auswärtsspiele in Los Angeles gewonnen haben: Thunder besiegte die Lakers am Samstag mit 108:131 und erneut am Montagabend mit 110:115, womit LeBron James' Karriere bei den Lakers möglicherweise beendet wurde.

Tatsächlich hat Oklahoma City Thunder bisher kein einziges Playoff-Spiel verloren und fegte die Phoenix Suns in den Play-offs mit 4:0, was den Spielern erlaubte, sich auszuruhen und sich besser auf die Conference-Finals vorzubereiten, wo sie ab dem 4. Juni auf die San Antonio Spurs oder die Minnesota Timberwolves (derzeit 2:2) auf den West-Conference-Titel warten werden.

LeBron James weiß immer noch nicht, was er nächste Saison machen wird

In der regulären Saison gewann Thunder zudem alle vier Begegnungen gegen die Lakers und beendete die reguläre Saison mit 64 Siegen und 18 Niederlagen, der besten Bilanz der Liga. Shai Gilgeous-Alexander, der voraussichtlich zum zweiten Mal in Folge zum MVP gekürt wird, erzielte 35 Punkte, und Ajay Mitchell steuerte 28 Punkte bei, während Austin Reaves mit 27 Punkten und Rui Hachimura mit 25 Punkten die besten Werfer der Lakers waren.

LeBron James steuerte 24 Punkte und 12 Rebounds bei. Mit 41 Jahren wird er uneingeschränkter Free Agent und geht in eine potenziell rekorderweiternde 24. NBA-Saison. Allerdings hat er seine Zukunftspläne noch nicht bekannt gegeben, ob er bei den Lakers bleibt, bei einem anderen Team spielt oder einen wohlverdienten Ruhestand genießt.

"Ich weiß natürlich nicht, was die Zukunft für mich bereithält, so wie es derzeit aussieht. Ich habe viel Zeit, mich zurückzulehnen, wie ich, glaube ich, letztes Jahr gesagt habe, nachdem wir verloren hatten", sagte James.