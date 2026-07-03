SFB Games ist "definitiv eine Pause von Detective Grimoire" nach The Mermaid Mask

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In ein paar Wochen wird das nächste Kapitel der Detective Grimoire-Saga erscheinen, denn The Mermaid Mask erscheint am 16. Juli auf PC, PS5 sowie Switch 1 und 2. Dies ist eine Fortsetzung von Tangle Tower, das wiederum auf Secret of the Swamp folgte, und mit einer solchen bereits erforschten Sammlung von Spielen in diesem größeren Universum könnten Sie sich fragen, ob The Mermaid Mask von einem weiteren Detective Grimoire geleiteten Abenteuer folgen wird.

Kürzlich hatten wir die Gelegenheit, mit Adam Vian, Mitbegründer von SFB Games und Creative Director von The Mermaid Mask, zu sprechen, in der wir uns erkundigten, ob das Team nach diesem kommenden Spiel die Detective Grimoire-Reihe weiter ausbauen möchte.

Vian sagte uns: "Wir machen definitiv eine Pause von Detective Grimoire nach dieser Sache. Dieses Projekt war eine MENGE Arbeit, jahrelange Arbeit, also müssen wir etwas Zeit für etwas anderes verwenden. Was ist mit weiteren Detective Grimoire-Spielen in der Zukunft? Wer weiß, mal sehen."

Erwarten Sie also nicht direkt nach The Mermaid Mask ein weiteres Detektiv-Grimoire-Abenteuer, selbst wenn SFB Games vielleicht irgendwann in die Serie und die größere Welt zurückkehrt. Was der Entwickler als Nächstes machen will, ist es vielleicht Zeit für eine Rückkehr zu einigen seiner anderen Indie-Hits? Wir würden uns zum Beispiel über ein neues Snipperclips-Spiel für die Nintendo Switch 2 freuen.

Verpassen Sie auch nicht unser vollständiges Interview mit Vian, in dem wir auch über das Tangle Tower-Erbe, Geheimnisse in The Mermaid Mask, die Linearität des Spiels, mögliche Adaptionen und mehr sprechen.