Sexuelle Gewalt gegen Kinder im Sudan-Krieg: Säuglinge unter den Opfern

HQ

In einer kürzlichen Enthüllung hat UNICEF Nachrichten über sexuelle Gewalt gegen Kinder im anhaltenden Krieg im Sudan veröffentlicht, wobei einige Opfer erst ein Jahr alt sind, wie das UN-Kinderhilfswerk UNICEF am Dienstag mitteilte (via Reuters).

Das UN-Kinderhilfswerk berichtete, dass von 221 Fällen, die von lokalen Gruppen dokumentiert wurden, 16 Kinder unter fünf Jahren betrafen und ein Drittel der Opfer Jungen waren. Diese Übergriffe ereignen sich inmitten der chaotischen Gewalt zwischen der sudanesischen Armee und den paramilitärischen Rapid Support Forces, die zu Massenvertreibungen geführt hat und gefährdete Kinder exponiert hat.

Einige Überlebende haben auch berichtet, dass sie aufgrund der Angriffe schwanger geworden sind, was zu Ablehnung durch ihre Gemeinden führte. Die Schrecken dieser Gewalt werden durch die Barrieren bei der Berichterstattung noch verschärft, einschließlich der Angst vor Vergeltung und des mangelnden Zugangs zu medizinischer Versorgung. Obwohl die Täter nicht namentlich genannt werden, haben die Vereinten Nationen beide Seiten aufgefordert, sich an das Völkerrecht zu halten.