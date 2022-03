Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz: Activision Blizzard legt EEOC-Anklage durch Zahlung von 18 Millionen US-Dollar bei

HQ

Die Washington Post informiert uns in einem neuen Bericht über den Ausgang einer Klage der US-Behörde "Equal Employment Opportunity Commission" (EEOC) gegen Activision Blizzard. Um die Vorwürfe wegen sexueller Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz beizulegen, hat sich Activision Blizzard dazu bereiterklärt, eine Entschädigungszahlung in Höhe von 18 Millionen US-Dollar zu leisten. Die Summe soll Anspruchsteller entschädigen und sicherstellen, das die Firma unter Zuhilfenahme externe Parteien daran arbeiten kann, interne Richtlinien und Praktiken im Umgang mit solchen Themen zu verbessern.

Activisions Geschäftsführer Bobby Kotick erwähnt in einer Pressemitteilung, dass der Richter die Summe als "fair und angemessen" ansieht. "Die Genehmigung des Gerichts ist ein wichtiger Schritt [um] sicherzustellen, dass sich jeder bei Activision Blizzard immer sicher, gehört und ermächtigt fühlt", so der Manager. Dieser Fall ist allerdings nur einer von vielen Klagen, mit denen Activision Blizzard derzeit konfrontiert wird. Das kalifornischen Ministerium "Department of Fair Employment and Housing" (DFEH) fordert ebenfalls Konsequenzen für die von ihnen vor Gericht gebrachten Missstände und Beispiele von Fehlverhalten am Arbeitsplatz bei Activision Blizzard.