Sexuell explizites und gewalttätiges Spiel No Mercy in Großbritannien aus dem Verkauf auf Steam genommen

Nachdem Valve kürzlich vom britischen Technologieminister Peter Kyle (danke, LBC) darauf hingewiesen wurde, hat beschlossen, Maßnahmen zu ergreifen und das widersprüchliche Videospiel No Mercy aus dem Verkauf in Großbritannien am Steam zu entfernen.

Der Titel gilt als sehr sexuell explizit und behandelt Themen wie Inzest, männliche Dominanz und grafische Inhalte, und er wurde als Beispiel für den Mangel an Regulierung auf der Storefront von Valve verwendet. Nachdem das amerikanische Unternehmen ins Rampenlicht gerückt war, hat es das Spiel von mehreren Märkten auf der Plattform genommen, darunter auch Großbritannien, wie GamesIndustry.biz bemerkte.

Für diejenigen, die sich fragen, wie es ein so widersprüchliches Spiel überhaupt geschafft hat, in den Handel zu kommen: Steam erfordert eigentlich keine PEGI oder lokale Bewertungen, damit ein Spiel in einem Land auf der Plattform verkauft werden kann. Das bedeutet, dass, obwohl PEGI wahrscheinlich viel über das Spiel zu sagen gehabt hätte, es ohne Probleme auf Steam verkauft werden konnte, und das war es bis vor kurzem.

Im Gespräch mit LBC hat die Games Rating Authority festgestellt: "In Großbritannien müssen physische Spielveröffentlichungen gesetzlich mit einer PEGI-Altersfreigabe versehen sein. Digitale Spiele sind gesetzlich nicht verpflichtet, eine Altersfreigabe zu tragen, aber die Mehrheit der führenden Geschäfte verwendet das vertrauenswürdige PEGI-Altersfreigabeverfahren, um den Verbrauchern Vertrauen zu vermitteln.

"Obwohl Spiele auf Steam optional über unseren Klassifizierungsprozess eine PEGI-Altersfreigabe beantragen können, wird dies von der Plattform vor der Veröffentlichung eines Spiels nicht vorgeschrieben.

"Die Games Rating Authority hat dieses Spiel nicht klassifiziert und hat sich seit seiner Veröffentlichung auch nicht an uns gewandt, um es zu klassifizieren."

Valve hat sich nicht zu der Entscheidung geäußert, das Spiel in bestimmten Märkten abzuschalten.