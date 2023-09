Sex Education übertrifft Netflix nach der Veröffentlichung von Staffel 4

HQ

Jetzt, da die vierte und letzte Staffel von Sex Education ihr Debüt auf Netflix gegeben hat, ist klar, dass die Fans gespannt darauf sind, wie die Geschichte von Otis, Maeve, Eric und dem Rest der Bande endet, denn die Comedy-Serie hat in der letzten Woche die Top-10-Charts von Netflix angeführt.

Seit ihrer Premiere hat die vierte Staffel von Sex Education 12 Millionen Aufrufe erzielt, was knapp 100 Millionen gestreamten Stunden entspricht, was sie fest zur Top-TV-Serie der Woche des Streamers macht.

Was die Filmabteilung betrifft, so ist der Top-Film des Streamers, obwohl Spy Kids: Armageddon letzte Woche sein Debüt feierte, derzeit weiterhin die Rom-Com Love at First Sight, die nun ihre zweite Woche in Folge an der Spitze der Filmcharts feiert, mit zusätzlichen 15,2 Millionen Aufrufen und 23 Millionen gestreamten Stunden, um ihren Namen zu ergänzen.