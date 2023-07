Sex Education schließt im September mit der vierten Staffel ab

Netflix hat angekündigt, dass die kommende vierte Staffel von Sex Education die letzte sein wird, die auf der Streaming-Plattform debütiert. Wie neben dem Trailer für die Staffel erwähnt, wird erwähnt, dass dies die Geschichten von Otis, Eric, Maeve und dem Rest der Schüler abschließen wird, die wir aus dem Moordale Secondary School kennengelernt haben.

In Staffel 4 wird der Großteil der Crew an einem neuen, technisch fortschrittlichen Sixth Form College beginnen, das von Laurie Nunn, der Schöpferin der Serie, als "sehr fortschrittlich und wach" beschrieben wird, "und es gibt den Moordale-Schülern das Gefühl, kleine Fische in einem großen Teich zu sein".

Wann diese letzte Staffel erscheinen wird, soll am 21. September 2023 auf Netflix Premiere haben, und um einen sehr kurzen Teaser zu sehen, was sie servieren wird, können Sie sich den Trailer dazu unten ansehen.