"Sex and the City"-Schöpfer verliert Netflix-Deal und gibt gierigen Männern die Schuld

Es ist jetzt fast 25 Jahre her, dass Sex and the City seine Blütezeit erlebte, und in den frühen 2000er Jahren gab es nur wenige Sendungen im Fernsehen, die mit dem Erfolg mithalten konnten. Die Zuschauer strömten in Scharen zu der dummen Show, um die Eskapaden der vier Mädchen zu verfolgen, die noch heute Zuschauer anziehen.

Da Netflix mit der Ausstrahlung aller sechs Staffeln beginnen wird, nachdem es sich die Rechte gesichert hat, sollte sich Candace Bushnell, die Schöpferin des Phänomens, freuen. Aber nein. Denn, wie sie selbst der Times sagte, wird der Netflix-Deal keinen einzigen Cent einbringen, Geld, das stattdessen an "alle Männer in der Verantwortung" gehen wird.

"All diese Männer, die für die Dinge verantwortlich sind, bewegen diese Karten einfach weiter, um Geld zu verdienen, denn jedes Mal, wenn sie die Karten bewegen, wird jemand abgeschöpft"

Bushnell verallgemeinerte weiter und sagte auch:

"Die Art und Weise, wie Männer Geschäfte machen, ist ein Schneeballsystem"

Die Frustration ist zwar verständlich, aber wir wissen nicht, was in dem ursprünglichen Vertrag stand, den sie mit HBO unterzeichnete, als sie ihr in den späten 90er Jahren die Filmrechte abkauften. Etwas, für das sie damals einen guten Batzen Geld bekam.

