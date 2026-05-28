Sevilla fühlt sich von Sergio Ramos' Kaufversuch "getäuscht": Das Geschäft scheitert

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Der Deal zwischen Sevilla FC und Sergio Ramos ist gescheitert, und der ehemalige Spieler und seine Investorengruppe werden das angeschlagene LaLiga-Team doch nicht kaufen. Am 12. Mai wurde bekannt gegeben, dass der Kauf fast gesichert sei: Ramos und seine Investmentgruppe hatten sich verpflichtet, 450 Millionen Euro abzüglich der anerkannten Schulden von 88 Millionen Euro für die 80 % der Vereinsanteile zu zahlen.

In den letzten Stunden ist die Vereinbarung jedoch "zerbrochen und gebrochen", so eine Quelle des Fußballvereins, die mit El País sprach, dass Ramos' Gruppe daraufhin ihre Meinung geändert habe, weniger Aktien gekauft und ihr Kapital ausgebaut habe, was dazu geführt hätte, dass weniger Geld an die Aktionäre gezahlt werden müssten, die sich in den letzten fünf Monaten getäuscht fühlen, als die Verhandlungen zu funktionieren schienen.

Ramos, besser bekannt für seine 15-jährigen Karriere bei Real Madrid, begann seine Karriere beim Sevilla FC und kehrte dann 2023/24 für eine "Abschiedssaison" zurück. Seitdem wechselte und verließ er den mexikanischen Verein Monterrey, hat aber seinen Rücktritt vom Fußball noch nicht bekannt gegeben.